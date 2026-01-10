Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

Куба находится в крайне тяжелом состоянии. Никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой дальше, о чем США Дональд Трамп в беседе с главами ключевых нефтегазовых компаний страны.

По его словам, Куба зависела от Венесуэлы, в том числе от ее нефти и денег. «Сейчас никто действительно не знает, что с ней будет. У них все очень плохо»", — отметил Трамп.

Он уточнил, что раньше Гавана жила за счет поставок венесуэльской нефти и финансовой поддержки Каракаса. Кроме того, Куба занималась военной защитой властей Венесуэлы. Глава Белого дома констатировал, что больше денег от венесуэльской республики Куба получать не будет.

5 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул на разгром Кубы. По его словам, страна выглядит так, что готова пасть. Впрочем, глава американской администрации в своей речи засомневался по поводу необходимости военного вмешательства на территорию республики.

Через несколько дней глава Белого дома выступил с угрозой по отношению к Кубе. Трамп заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам останется только «прийти туда и взрывать это место».