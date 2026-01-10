Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию больше других.

«Я не могу представить себе никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я. Обама получил Нобелевскую премию, но он до сих пор понятия не имеет, за что он её получил», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Норвегия «по глупости» не присудила ему Нобелевскую премию.

Американский лидер убеждён, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной.