Президент США Дональд Трамп назвал проблемной обстановку в Иране на фоне беспорядков и утраты властей над контролем в ряде городов.

«Иран находится в очень серьёзных проблемах. Мне кажется, что люди берут под контроль отдельные города — то, что ещё несколько недель назад казалось невозможным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, США готовы жёстко отреагировать в случае массового насилия со стороны властей.

«Если они начнут убивать людей, как делали это в прошлом, мы вмешаемся. Мы будем бить очень жёстко», — заключил он.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее счёл маловероятной новую атаку со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил протестующих в Иране в стремлении угодить Трампу.