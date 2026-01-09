Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон провел частную встречу с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики, на которой обсудил с ними идею об отправке военных на Украину в рамках инициативы так называемой «коалиции желающих». Стопроцентной поддержки ему получить не удалось, детали раскрыло издание L'Humanité.

Встреча прошла 8 января. В ней приняли участие французский премьер-министр Себастьен Лекорню, глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен и начальник Главного штаба Вооруженных сил (ВС) Франции, генерал Фабьен Мандон. По словам Лекорню, необходимо привлекать к обсуждению депутатов. Как уточняется, дебаты внутри парламента по этому вопросу могут пройти в течение ближайших двух-трех недель.

Целью обсуждений стало информирование депутатов о планах по размещению французских солдат на Украине после того, как будет заключено мирное соглашение, пишут журналисты. Между тем, глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано по результатам встречи заявила, что Макрон решился предоставить парламентариям «конфиденциальные детали» по поводу вклада Парижу в эту инициативу.

Речь может идти якобы о включении шести тысяч военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании. Командование может разместиться в Мон-Валерьене, что под Парижем. По некоторым данным, Макрон говорил о существенном прогрессе относительно вопроса обеспечения поддержки этих сил со стороны Вашингтона, однако далеко не все парламентарии поверили в искренность обещаний Соединенных Штатов.

«Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу», — считает Матильда Пано.

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение французского Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его мнению, инициатива является чистым безумием и приведет к прямому конфликту с Россией. Политик призвал объявить президенту Франции импичмент.