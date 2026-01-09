В ООН прокомментировали захват танкера Olina

Организация Объединенных Наций призвала к соблюдению международного права после захвата США нефтяного танкера Olina. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, комментируя действия США, отметил, что неизвестны все детали проведения операции.

«Но важно, чтобы соблюдалось международное право, особенно в открытом море», – подчеркнул он в ходе брифинга для журналистов.

Сегодня американские военные провели операцию по захвату возле острова Тринидад в Карибском море танкера Olina. Согласно базе данных Equasis, танкер шел под флагом Восточного Тимора. При этом ранее то же судно, называвшееся тогда Minerva M, было включено США в санкционный список как часть «теневого флота». Танкер был захвачен в рамках операций по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

США захватили нефтяной танкер Olina

Ранее американские военные захватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. В США отнесли танкер к «судам, находящимся под санкциями и угрожающим безопасности и стабильности Западного полушария».