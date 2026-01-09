Клинтонам грозит наказание за неявку на слушания по делу Эпштейна

Бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, грозит наказание за неуважение к конгрессу в случае их неявки на закрытые слушания по делу, связанному с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом со ссылкой на Politico пишет РИА Новости.

Джеффри Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. Эпштейн умер при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством.

При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что экс-президент США Билл Клинтон 28 раз посещал частный остров Эпштейна.

Комитет палаты представителей США по надзору и правительственной реформе вручил Биллу и Хиллари Клинтон повестки для дачи показаний по делу Эпштейна 13 и 14 января. Однако они пока не подтвердили, что придут на слушанье. При этом представитель комитета заявил, что по закону чета Клинтонов обязана явиться для дачи показаний.

«Республиканское большинство в комитете палаты представителей США по надзору и правительственной реформе пригрозило привлечь бывшего президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности в случае их неявки», - пояснил он.

Представитель комитета также отметил, что если Клинтоны не придут, против них может быть возбуждено дело о неуважении к конгрессу.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с Джеффри Эпштейном. Часть из них касалась бывшего британского принца Эндрю. Также в документах оказались несколько фотографий миллиардера, филантропа Билла Гейтса с молодыми девушками. И снимки обнаженной юной женщины, на теле которой написаны на английском цитаты из «Лолиты» известного писателя Владимира Набокова.