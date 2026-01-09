В МИД Турции рассказали о предложении США к Мадуро перед атакой

США предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро выехать «в любую точку мира» перед проведением военной операции в стране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRT Haber.

При этом он отметил, что Анкаре не поступали запросы принять венесуэльского лидера.

«К нам такого запроса ни от Мадуро, ни от других стран не поступало. Мы не получали таких запросов», — сказал Фидан.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата Мадуро. По его словам, Вашингтон действовал самостоятельно.