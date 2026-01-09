США пригрозили Британии санкциями

США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х.

Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», — предупредила она.

По данным Sky News, Стармер заявлял о готовности запретить соцсеть Илона Маска в Британии на фоне новой функции искусственного интеллекта Grok, позволяющей генерировать сексуализированные изображения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.