Делегация Госдепартамента США подтвердила прибытие в Венесуэлу

В Каракас прибыла делегация Госдепартамента США для оценки возможного восстановления работы дипломатических миссий. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля пишет РИА Новости.

По его словам, правительство Венесуэлы приняло решение начать «пробный дипломатический процесс», направленный на восстановление дипломатических миссий, и представители Госдепартамента США должны провести предварительную оценку.

«Аналогичным образом делегация венесуэльских дипломатов будет направлена в Соединенные Штаты для выполнения соответствующих задач», - пояснил он.

По словам американского чиновника, которые приводит CNN, в Каракас отправились американские дипломаты и сотрудники службы безопасности из подразделения по делам Венесуэлы, которое базируется в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

Работа посольства США в Венесуэле была приостановлена в 2019 году, но сейчас ведется подготовка ее возобновлению, если «президент примет такое решение», пояснил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Напомним, что 3 января американским спецназом был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Они были вывезены в Нью-Йорк. После чего президент США Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США и отметил, что Вашингтон намерен контролировать страну до тех пор, пока не будет осуществлена «безопасная, упорядоченная и законная передача власти».

Верховный суд Венесуэлы назначил временным главой государства вице-президента Дельси Родригес. По данным СМИ, США потребовали от нее отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.