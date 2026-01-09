Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с руководителями парламентских партий страны, чтобы обсудить с ними инициативу по направлению военных на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, однако не получил однозначной поддержки. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на парламентариев.

Встреча состоялась 8 января, и, помимо Макрона, в ней также приняли участие премьер-министр Себастьен Лекорню, глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен и начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон. По словам Лекорню, важно "привлекать депутатов к обсуждению", дебаты в парламенте по этому вопросу могут состояться в течение двух-трех недель.

По данным газеты, целью встречи было проинформировать депутатов о планируемом размещении французских солдат на Украине после заключения мирного соглашения. Глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" (НФ) Матильда Пано по итогам встречи уточнила, что президент хотел предоставить парламентариям "конфиденциальные детали" по поводу вклада Франции в эту инициативу и речь идет якобы о включении 6 тыс. французских солдат в состав международного контингента из 10 тыс. человек с участием ВС Великобритании. Командование этими силами должно разместиться в Мон-Валерьене под Парижем.

Также Макрон утверждал, что европейцам удалось "добиться существенного прогресса" в вопросе обеспечения поддержки этих сил со стороны США, однако далеко не все депутаты поверили в искренность таких обещаний Вашингтона. "Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу", - заявила Пано. "Не стоит быть наивными в отношении слов Трампа, его непостоянство весьма примечательно", - отметила в свою очередь лидер левой партии "Экологисты" Марин Тонделье.

Газета Le Monde в свою очередь отмечает, что "в целом никто за столом не возражал против плана, представленного главой государства", а некоторые участники встречи даже рассматривают "коалицию желающих" в качестве возможной альтернативы НАТО. Однако ряд политиков выступил против ввода французских войск на Украину в рамках этой инициативы, несмотря на заверения генерала Мандона о том, что они будут лишь "поддерживать" украинскую армию и не будут присутствовать на линии фронта. Представители НФ, "Национального объединения" и Коммунистической партии заявили, что военные могут направляться только с мандатом ООН и в рамках миротворческих сил от этой организации.

Отправка военных на Украину

По итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января, в которой участвовали, в частности, лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Канады, а также Владимир Зеленский и представители США, была принята декларация. В ней говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники. Италия подтвердила, что не намерена направлять своих военных.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.