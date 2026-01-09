Раскрыто местонахождение Зеленского во время удара «Орешника»

Президент Украины Владимир Зеленский во время удара баллистической ракетой «Орешник» по территории страны прятался в одном из стратегических командных пунктов, способных пережить атаку ядерного боеприпаса. Об этом рассказал военный аналитик Владислав Шурыгин в Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер был заранее осведомлен о готовящемся ударе, поскольку за два дня до этого Россия предупредила США о том, что с полигона «Капустин Яр» будет выполнен ракетный пуск.

Украина инициирует срочное заседание ООН после удара «Орешником»

Как утверждает эксперт, Вашингтон сразу же поставил Киев в известность.

«По нашей информации, сразу после запуска ракеты и определения ее траектории, Зеленский получил от США предупреждение о старте "Орешника" и был приведен в действие план его защиты», — написал он.

Ранее Зеленский, комментируя удар ракетой «Орешник», запросил у западных союзниклв средства для противовоздушной обороны. По его словам, эта атака максимально громко напоминает всем партнерам Киева, что «поддержка украинского ПВО — это постоянный приоритет».