СМИ: Гренландия может провести переговоры с США без участия Дании

Глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намекнула на возможность проведения встречи с представителями США без участия Дании. Об этом со ссылкой на газету Financial Times пишет RT.

© Unsplash

По информации издания, Вивиан Мотцфельдт высказалась о том, что остров должен «находиться в авангарде» любых переговоров с американской стороной, так как они нужны друг другу.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а сейчас является самоуправляемой территорией. В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией.

Трамп также вернулся к вопросу американского контроля над Гренландией после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил французским властям, что Вашингтон не рассматривает возможность вторжения в Гренландию «на данном этапе».

В свою очередь осведомленные источники Reuters сообщили, что в Вашингтоне обсуждают возможные выплаты жителям острова, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав США. Точная сумма пока не установлена, однако речь может идти о 10-100 тысячах долларов. Однако социологический опрос компании Verian свидетельствует о том, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше.