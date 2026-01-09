Стали известны темы переговоров Рубио и Рютте

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте урегулирование украинского кризиса и Арктику. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. (…) Они обсудили важность обеспечения безопасности в Арктике для всех союзников по НАТО», - говорится в сообщении.

Также, по данным внешнеполитического ведомства, еще одной темой переговоров Рубио и Рютте стали «продолжающиеся усилия под руководством США» по прекращению конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американский контроль над Гренландией - автономным арктическим островом в составе Дании – является приоритетом национальной безопасности. В Белом доме отметили, что Трамп рассматривает различные варианты, включая «использование американских военных».

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредил о неминуемом распаде Североатлантического альянса, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».