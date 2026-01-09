СМИ сообщили, что два украинских министра подали в отставку

Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в Раду заявления об отставке. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.

По данным канала, Шмыгаль перейдет с должности министра обороны на должность министра энергетики, а его место займет Федоров.

Федоров станет четвертым министром обороны Украины с начала российской спецоперации.

Также целую цепочку перестановок вызвало назначение главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. Кроме того, Зеленский намерен заменить глав нескольких регионов, а начальнику СБУ и вовсе грозит понижение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские СМИ писали, что главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который подал заявление об отставке, обвиняют в том, что ведомство в тылу занимается «неприкрытой коммерцией».