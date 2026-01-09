Прокурор Тегерана пригрозил смертной казнью участникам беспорядков

Участникам массовых протестов, причастным к нанесению ущерба имуществу и нападению на силовиков, грозит смертная казнь. Об этом заявил прокурор Тегерана Али Салехи, пишет РИА Новости.

Салехи напомнил, что приоритетом для судебной системы страны является безопасность граждан Ирана.

«Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства», - заявил он.

По иранским законам, «мятеж против государства» трактуется как применение оружия с целью устрашения населения. Виновные в этом могут быть приговорены к смертной казни, пишет ТАСС.

Напомним, что 29 декабря 2025 года на фоне девальвации национальной валюты и резких колебаний курса в центре Тегерана начались акции протестов. Демонстрации постепенно перекинулись и на другие регионы страны. По информации западных СМИ, за 10 дней столкновений погибли по меньшей мере 35 человек.

При этом президент США Дональд Трамп пригрозил «сильным ударом» в случае гибели протестующих. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи заметил, что США напрямую заинтересованы в организации беспорядков, он также посоветовал американскому лидеру заняться «управлением собственной страной».