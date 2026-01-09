Денис Шмыгаль и Михаил Федоров подали в Верховную раду заявления об отставке. Об этом пишет «Страна».

Так, Шмыгаль перейдет с должности министра обороны на должность министра энергетики. Его место займет действующий министр цифровизации Федоров.

Чуть раньше издание отмечало, что глава киевского режима Владимир Зеленский затеял большие перестановки в системе украинской власти. По мнению наблюдателей, они создают впечатление определенной хаотичности, так как президент толком не объясняет, какими мотивами он руководствуется.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хилли приезжал в Киев и подписал с Шмыгалем договор об оборонном сотрудничестве на 2026 год. Документ действует в рамках соглашения о столетнем партнерстве.