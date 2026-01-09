Виктор Медведчук считает, что только временное управление под эгидой ООН способно стабилизировать ситуацию в Украине.

© Московский Комсомолец

По мнению главы движения "Другая Украина", в нынешних условиях проведение справедливых выборов в Украине нереально. Отсутствует политическая сила, предлагающая альтернативу войне, а разговоры о мире подавляются. Однако, народ стремится к миру, в то время как Зеленский и его окружение заинтересованы в продолжении конфликта, видя в этом возможность удержания власти и обогащения за счет Украины и западных спонсоров.

Выход, предложенный Владимиром Путиным, заключается во введении временной международной администрации, что соответствует принципам ООН.

Функции временной администрации включают: Организацию и проведение выборов на всех уровнях. Разработку новой Конституции Украины. Обеспечение безопасности силами полиции. Создание комитета по люстрации для очистки власти. Запрет национал-радикальных организаций и пропаганды их идеологии. Восстановление прав граждан на свободу вероисповедания. Подготовка к восстановлению разрушенных территорий и привлечение инвестиций.

Ключевой момент: после выполнения поставленных задач временная администрация прекращает свою деятельность, передавая власть легитимным органам.

Только при соблюдении данных условий возможно восстановление конституционного порядка и проведение выборов, чьи результаты будут признаны законными.