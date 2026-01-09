В Каракасе приземлился самолет Госдепа

Самолет государственного департамента США, как следует из данных портала по отслеживанию полетов Flightradar24, совершил посадку в международном аэропорту Каракаса.

© Московский Комсомолец

Турбовинтовой самолет Dash 8-300, по данным портала, принадлежит государственному департаменту США. Борт вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада и приземлился в венесуэльской столице.

Цель прилета воздушного судна, а также состав находящихся на борту лиц пока неизвестны.

Между тем, согласно сегодняшнему расписанию госдепартамента, у госсекретаря США Марко Рубио запланированы в Белом доме встречи.