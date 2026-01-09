В Польше хотят ратифицировать мирный план по Украине

Туск: власти Польши хотят ратифицировать мирный план по Украине в сейме
Президент и премьер Польши считают, что мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте, сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.
Его слова передает РИА Новости.
«Мы согласились, что возможное подписание документов, таких как мирный план <…>, план восстановления Украины и гарантии безопасности будут требовать ратификации и не только в Польше. Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента», — подчеркнул Туск.
Он также отметил, что это станет важным элементом всей процедуры.
До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трампа заявил, что не имеет временных рамок в вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом он не уточнил, как скоро он надеется положить конец конфликту. В то же время американский лидер дал понять, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины.