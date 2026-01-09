Фон дер Ляйен дала оценку переговорам ЕС и Сирии

В ходе переговоров в Дамаске главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа стороны, как сообщает ЕК, обсудили возобновление отношений.

«Мы здесь, чтобы работать на благо Сирии и всех сирийцев, - заявила фон дер Ляйен - Чтобы достичь цели создания новой мирной, инклюзивной и безопасной страны».

По ее словам, «путь к примирению и восстановлению сложен» и требует времени.

Переговоры, по информации ЕК, были сосредоточены вокруг трех базовых позиций. Во-первых, речь шла о «новом политическом партнерстве, поддерживающем мирный и инклюзивный» переходный период, а также примирение внутри страны. Во-вторых, обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством участия Дамаска в рамках Пакта для Средиземноморья. В-третьих, темой переговоров был конкретный финансовый пакет помощи, который составит порядка 620 млн евро на 2026 и 2027 годы. Это гуманитарная помощь и поддержка на ранних этапах социально-экономического восстановления.

Председатель ЕК отметила «значительные шаги», предпринятые новыми властями Сирии, несмотря на сохраняющиеся трудности. Путь к «устойчивому примирению и восстановлению», по ее мнению, должен быть подкреплен эффективными реформами, которые Брюссель намерен поддержать.