МАГАТЭ начало консультации по прекращению огня в районе Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) инициировало консультации по созданию зоны прекращения огня у Запорожской атомной электростанции (АЭС) после повреждения ее резервной линии.
Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на ее официальной странице в социальной сети X.
По словам Гросси, на данный момент атомная электростанция полностью зависит от единственной функционирующей линии 750 кВ.
В конце декабря Рафаэль Гросси объявлял о перемирии России и Украины на участке фронта возле Запорожской АЭС. Это было необходимо для восстановления передачи электроэнергии на станцию.