В ЕС могут заморозить торговый договор с США из-за поведения Трампа

По информации Politico, Европарламент рассматривает возможность приостановки торгового договора между ЕС и США в связи с заявлениями Дональда Трампа касательно Гренландии.

Данное соглашение изначально вызывало резкую критику среди различных политических сил, поскольку многие считали, что оно предоставляет неоправданные преимущества Вашингтону. Урсула фон дер Ляйен, занимавшая тогда пост главы Еврокомиссии, представляла его как уступку, необходимую для поддержания лояльности Трампа. Однако на этой неделе президент США ужесточил свою позицию, подчеркнув, что «Гренландия важна для нас с точки зрения обеспечения безопасности страны», и не исключил вероятность силового влияния.

Члены Европарламента, представляющие левоцентристов, либералов, "зеленых" и левых, утверждают, что данная сделка с Соединенными Штатами должна быть заблокирована.