Слуцкий не исключил новых "ударов возмездия" по Украине

Россия нанесет новые "удары возмездия", если киевский режим снова осуществит "откровенный заступ за красные линии" по типу атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

На это указал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя нанесенный ВС РФ удар "Орешником" по Украине.

"К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, - хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, - ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта. Продолжают свои чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия. С этой точки зрения, давайте будем реалистами, если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

Он также обратил внимание на то, что Россия не будет сидеть сложа руки, когда "резиденцию президента, это святое, атакуют с воздуха вне зависимости, находится там глава государства или нет, это непозволительно".

"Когда сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия неотвратим, он обязательно последует", - добавил Слуцкий.

Кроме того, он призвал "господ в Киеве" посмотреть на провалы на фронте и задуматься над тем, что необходимо перейти от подобных действий к переговорной механике.