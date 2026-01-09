В европейскую страну прибыло рекордно низкое число просителей убежища

В Швецию в 2025 году, как заявил министр по вопросам миграции Йохан Форсселль, с 1985 года прибыло рекордно низкое число просителей убежища.

© Московский Комсомолец

«У нас самый низкий с 1985 года уровень иммиграции, связанной с убежищем», - сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте правительства.

Число просителей убежища в 2025 году, по его данным, сократилось на 30% и составило около 6,7 тысячи человек. Годом ранее - в 2024 году - показатель составлял примерно 9,6 тысячи человек.

В прошлом году Стокгольм выдал в общей сложности порядка 80 тысяч ВНЖ, а на долю просителей убежища, как уточнил министр, пришлось 6% выданных видов на жительство. Известно, что украинские беженцы не включаются в эту статистику.