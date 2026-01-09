На Украине рассказали о проектах столетнего оборонного партнерства с одной страной НАТО

Украина подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны.

Об этом написал министр обороны страны Денис Шмыгаль на странице в своем Telegram-канале.

«Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией», — прокомментировал он подписание документа.

По словам Дениса Шмыгаля, Британия уже внесла значительный вклад в укрепление оборонных способностей Украины. При этом он анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц. Кроме того, представители двух стран обсудили новые проекты в сфере противовоздушной обороны. Вместе с поставками боеприпасов это было названо ключевым приоритетом украинско-британского сотрудничества.

Ранее министр обороны Шмыгаль рассказал о выделении Португалией 50 миллионов евро на закупку оружия для Украины. Он подчеркнул, что это осуществляется по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).