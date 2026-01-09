На Западе назвали удар «Орешником» сигналом для всего мира

Удары ВС РФ по Украине ракетами «Орешник» являются мощным сигналом для всего мира. Об этом заявило издание The Washington Post.

Авторы статьи уверены, что атака является «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы». Сам сигнал направили «в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, по всей видимости, застопорился».

Напомним, что ВС РФ нанесли удар ракетами «Орешник» по Украине в ночь на пятницу, 9 января. В Минобороны РФ сообщили, что действия стали ответом на террористическую атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

Медведев прокомментировал удар «Орешником»

Украинские СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. Мэр украинской столицы Виталий Кличко после атаки призвал жителей покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.