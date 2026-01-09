В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала к новым санкциям против России.
Таким образом зампред Европейской комиссии отреагировала в социальной сети X на удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине.
Она добавила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и США. По мнению Каллас, российский лидер Владимир Путин не стремится к миру.
«Россия отвечает на дипломатию новыми ракетами и разрушениями», — написала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар ракетой «Орешник», запросил у стран Запада средства для противовоздушной обороны. По его словам, эта атака максимально громко напоминает всем партнерам Киева, что «поддержка украинского ПВО — это постоянный приоритет».