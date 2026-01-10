Глава евродипломатии Кая Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя ее слова об ударе ракетным комплексом «Орешник» по Украине.

«Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины. Злая вы ведьма», — обозвал ее профессор.

Ранее Кая Каллас призвала к новым санкциям в отношении России. Она отметила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и Соединенным Штатам Америки.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Каллас неадекватна. Так она прокомментировала заявление главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.