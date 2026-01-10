Зеленский надеется получить ответ РФ на мирный план до конца месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве надеются получить ответ России на мирный план из 20 пунктов до конца января. Об этом пишет Bloomberg.

По словам Зеленского, он надеется до конца месяца встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

«Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать. Мне действительно нужно что-то более конкретное», — подлился он.

2 января экс-советник бывшего вице-президента США Камалы Харрис Филипп Гордон в своей статье в газете The New York Times (NYT) заявил, что Зеленский не должен соглашаться с мирным планом американского лидера Трампа, а требовать больше гарантий безопасности для своей страны.

По словам Гордона, мирный план, который подготовила администрация Трампа, не соответствует интересам Киева. Он отметил, что нынешний президент США и его команда не стремятся к расширению НАТО и размещению на территории Украины западных войск.

Ранее в МИД РФ сообщили о неприемлемых дополнениях Зеленского в мирном плане по Украине.