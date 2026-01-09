Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пришло время Европе говорить с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам прошедшего года, отвечая на вопрос о позиции в пользу диалога с РФ, высказанной вице-премьером и главой входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией", - сказала Мелони.

"Вопрос, конечно, кто должен это делать. Голосов слишком много", - продолжила она.

В России обвинили Стармера и Макрона в подталкивании Европы к третьей мировой войне

"Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине", - добавила премьер-министр Италии.

При этом она считает, что пока не сложились условия для возвращения России в формат "Большой семерки", но не исключила это в будущем.