Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не верит в военное вмешательство США в Гренландии. На пресс-конференции по итогам года она указала, что не поддержала бы такой сценарий и считает его нереалистичным.

© ТАСС/Zuma

"Не верю в возможность военного вмешательства США в Гренландии, чего бы не поддержала. Администрация американского президента Дональда Трампа своими весьма напористыми методами привлекает внимание к стратегической важности Гренландии с точки зрения своих интересов и безопасности. Не только в Гренландии, но и во всем регионе Арктики действуют многие иностранные игроки, и США дают сигнал, что не допустят чрезмерного вмешательства со стороны иностранных игроков", - сказала Мелони.

Она отметила, что это и в интересах Европы, хотя дискуссия о притязаниях США должна вестись в рамках НАТО. Кроме того, Мелони объявила, что к концу месяца МИД Италии представит свою стратегию в отношении Арктики.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.