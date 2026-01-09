Верховный лидер Ирана назвал неожиданную причину беспорядков

США заинтересованы в беспорядках в Иране, а протестующие действуют в угоду американскому президенту Дональду Трампу. Как сообщает ТАСС, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения.

© ZUMA / ТАСС

Хаменеи напомнил, что руки Трампа запятнаны «кровью более тысячи иранцев», а сам он отдавал приказы в ходе войны Ирана и Израиля в июне 2025 года, подтвердив свою причастность к гибели людей.

«А потом он заявляет, что поддерживает иранский народ. Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит ему и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось», — заявил иранский лидер.

Напомним, что акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально люди вышли на улице из-за действий правительства на фоне резкого падения курса валюты и стремительного роста цен. Трамп пригрозил «сильным ударом» Ирану в случае убийств протестующих.