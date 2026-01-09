Каллас отреагировала на удар «Орешником» по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас утверждает, что удар «Орешником» по территории Украины является эскалацией и предупреждением для Соединенных Штатов и Европы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

По ее словам, действия Москвы якобы показывают нежелание завершать конфликт с Украиной. Каллас утверждает, что схема масштабных российских ударов по территории республики будет продолжаться, пока Запад «не поможет Украине ее сломать».

«Сообщения о применении Россией ракеты «Орешник» являются явной эскалацией против Украины и являются предупреждением Европе и США», — написала Каллас.

Глава евродипломатии призвала страны ЕС «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны» и немедленно поставить их Украине, а также ввести новые санкции против Москвы.

Медведев прокомментировал удар «Орешником» по Украине

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.