Зеленский закатил истерику Кличко после удара «Орешника»

Владимир Зеленский обрушился с резкой критикой на столичного градоначальника Виталия Кличко, обвинив его в недостаточной подготовке Киева к возможным авиаударам.

Накануне Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город, ссылаясь на перебои с подачей электроэнергии и отопления. Зеленский в ответ подчеркнул, что от проблем не следует убегать, особенно когда город обладает достаточными ресурсами и финансовыми возможностями для организации резервных схем защиты.

В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли массированные удары по ключевым объектам Украины, используя ракеты «Орешник», в ответ на атаку на резиденцию российского президента Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове, а Кличко признал, что в столице повреждена критическая инфраструктура. Так, по данным ДТЭК, в городе этим утром продолжаются массовые отключения света.