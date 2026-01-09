Кличко призвал киевлян покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

"Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, - сделайте это", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко сообщил, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления.

"Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной <…> критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением", - написал он.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры.

Медведев прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. В свою очередь Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры столицы оказались обесточены.

Воздушная тревога действовала сегодня на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове.