Страна ЕС пообещала Дании поддержку из-за Гренландии

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) подверг резкой критике заявления США о том, что Гренландия должна присоединиться к США, и заявил, что Дания может рассчитывать на поддержку Германии и стран Европы по вопросу Гренландии.

"Действует международное право. Не может быть так, чтобы действовало право сильного. Именно поэтому Дания может рассчитывать на нашу полную солидарность и мы будем ясно давать это понять США при каждой возможности", - заявил Клингбайль журналистам во второй день закрытого заседания фракции СДПГ. При этом он подчеркнул, что суверенитет Дании должен быть защищен.

В понедельник Клингбайль будет находиться в Вашингтоне для участия во встрече министров финансов стран Группы семи (G7). Вопрос Гренландии, как ожидается, также будет находиться на повестке дня.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.