Верховный лидер Ирана обратился к пригрозившему «сильным ударом» Трампу

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа заняться делами в собственной стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп пригрозил «сильным ударом» Ирану в случае убийств протестующих. По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в стране.

«Он, если может, пусть займется управлением собственной страны», — заявил Хаменеи.

Напомним, что акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Демонстрации начались на главном городском базаре Тегерана, а после распространились на другие города. По информации The Wall Street Journal, в ходе столкновений погибли пять человек.