Трампу напомнили о принадлежности Тайваня

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Отмечается, что таким образом дипломат ответила на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, констатировавшего, что применение Пекином силы вызовет недовольство Вашингтона. Мао Нин напомнила о принадлежности острова, добавив, что тайваньский вопрос «не терпит внешнего вмешательства».

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая», — сказала Мао Нин.

Ранее Государственный департамент Соединенных Штатов на фоне масштабных учений Китая вокруг Тайваня призвал Пекин к диалогу и проявлению сдержанности. До этого в Пекине заявляли, что продажи США оружия администрации острова приближают конфликт в регионе.