Военная операция США в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро идеально иллюстрируют политику двойных стандартов Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что ЕК не собирается квалифицировать действия США в Венесуэле, а также считает, что операция открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении взять страну под контроль.

По мнению Пиньо, произошедшее стало иллюстрацией политики двойных стандартов ЕС. Он напомнил, что в случае украинского кризиса Еврокомиссия и Европарламент при введении санкций против России ссылаются на международное право, однако в случае США эти же институты «внезапно замолкают, а то и проявляют снисходительность».

«Ни возмущения. Ни угроз санкций. Ни торжественных напоминаний о международном праве. Ничего», — заявил он.

Евродепутат уверен, что в реальности ЕС склоняется перед США, поскольку сегодня зависит от Вашингтона. Эта зависимость имеет цену — ее оплачивают молчанием, дипломатическим подчинением и принятием нарушений международного права от «правильного лагеря».