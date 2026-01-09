Украина инициирует срочное заседание ООН после удара «Орешником»

Украина инициирует срочное заседание ООН после удара РФ с использованием ракетного комплекса «Орешник». Об этом в соцсети X заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, подобный удар вблизи границы ЕС и НАТО якобы представляет «серьезную угрозу безопасности европейского континента», а также является «испытанием для трансатлантического сообщества». Сибига подчеркнул, что Киев требует «решительных мер» в ответ на действия РФ, а также информирует США, Европу и все международные организации о деталях удара.

«Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», — заявил украинский министр.

9 января Минобороны РФ заявило, что российские войска провели массированный удар по важным объектам на Украине в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. Для атаки использовался в том числе комплекс «Орешник». Целями стало производство дронов, а также энергетическая инфраструктура — она обеспечивала работу украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).