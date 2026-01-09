В Белоруссии снизят административную нагрузку на граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о значительном снижении административной нагрузки на граждан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на снижение административной нагрузки на граждан, оптимизацию и упрощение значительного числа процедур. Изменения внесены на комплексной основе и с учетом предложений общественности, широкого круга заинтересованных органов и организаций", - говорится в тексте.

В частности, для удобства граждан сокращается количество запрашиваемых документов по более чем 100 административным процедурам. Например, значительная часть сведений будет запрашиваться государственными органами самостоятельно.

Исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, в том числе вследствие автоматизации взаимодействия между государственными органами. Так, исключается необходимость получения родителями справок, связанных с обеспеченностью детей путевками за счет бюджетных средств. Соответствующие сведения будут автоматически запрашиваться из единой системы учета таких детей Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Кроме того, уменьшаются сроки осуществления ряда административных процедур. В частности, сокращается с 1 месяца до 20 календарных дней срок выдачи подписанного акта проверки осуществления консервации незавершенного строительства.

В то же время, для более полной реализации гражданами своих прав закрепляются новые административные процедуры. Например, речь идет о получении согласия органа опеки на отчуждение жилого помещения в интересах находящегося на государственном обеспечении несовершеннолетнего ребенка.

При этом в целях усиления правовой защищенности граждан для осуществления отдельных процедур вводятся дополнительные документы. В частности, для сделок с государственной регистрацией недвижимого имущества, влекущих возникновение права общей совместной собственности супругов.