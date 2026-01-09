Трамп пожелал Орбану удачи на выборах

Президент США Дональд Трамп пожелал «удачи» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на парламентских выборах в апреле 2026 года. Соответствующее письмо венгерский политик опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем послании Трамп также поблагодарил Орбана за приглашение посетить Венгрию и сказал, что его команда будет «на связи» относительно его графика.

Bloomberg ранее писал, что Орбан рассматривает возможность усилить влияние президента в стране и занять соответствующее кресло. В оппозиционной партии «Тиса» предполагают, что политик может реформировать политическую систему в стране, серьезно усилив влияние президента.

Также издание напомнило, что 10 декабря венгерский парламент одобрил законопроект партии Орбана «Фидес», который усложнил отстранение президента от должности. И если раньше парламент мог отправить его в отставку большинством голосов, то теперь проверить решение должен будет Конституционный суд. При этом Орбан уже поднимал вопрос о перспективах президентской республики после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что такой план «всегда рассматривался», пишет Bloomberg.