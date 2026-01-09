Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

