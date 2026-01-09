Жители Гренландии рассказали, хотят ли становиться американцами

Подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США. Как сообщает Financial Times, об этом свидетельствует социологический опрос компании Verian.

© Zuma/ТАСС

Согласно результатам исследования, 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше. В частности, жителей беспокоит преступность в США и дорогая медицина.

Авторы статьи предполагают, что США могли бы предложить 57 тысячам жителей Гренландии гражданство и по 1 млн долларов, если те добровольно изъявили бы желание стать частью Соединенных Штатов. Кроме того, издание считает, что предприниматель Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США. В Белом доме отмечали, что глава страны рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных».

Ранее агентство Reuters заявляло, что США обсуждают возможные выплаты жителям острова, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. Точная сумма выплат пока не установлена, однако речь может идти о 10-100 тысячах долларов.