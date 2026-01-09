Президент США Дональд Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране. Как он рассказал в интервью Fox News, она будет направлена против мексиканских наркокартелей.

«Мы перекрыли 97 процентов наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», — сказал глава государства.

Трамп добавил, что ему «очень печально» видеть, что произошло с соседней страной. Он также поделился статистикой, согласно которой в США от действий мексиканских наркокартелей ежегодно погибают 250-300 тысяч человек.

Ранее Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.