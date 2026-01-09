В Киеве ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК" на своем сайте.

Холдинг также отметил, что такие меры приняты по распоряжению национальной энергетической компании "Укрэнерго". В ДТЭК добавили, что графики отключения электроэнергии в этих районах Киева не действуют.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры.

Воздушная тревога действовала 9 января на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с водой и светом в городе.