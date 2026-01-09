Писториус хочет привлечь в бундесвер 20 тысяч добровольцев

Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает привлечь в 2026 году на службу в бундесвер 20 тысяч добровольцев. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо министра депутатам бундестага из фракций ХДС/ХСС и СДПГ.

Писториус уверен, что у него получится привлечь необходимое количество военнослужащих. При этом издание отмечает, что заявленная министром цель является «весьма амбициозной» — в 2025 году бундесвер смог привлечь на службу чуть более 12 тысяч человек, хотя Писториус рассчитывал на 15 тысяч.

До этого глава немецкого ведомства избегал раскрытия информации о том, сколько именно призывников он хочет набрать в армию по новому закону. Если цели не удастся достичь, то к концу 2026 года в стране могут поставить вопрос о возвращении к обязательной военной службе.

Напомним, что с 1 января в Германии вступил в силу новый закон о службе в армии. Он сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к обязательному призыву в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В такой ситуации доводить численность войск до необходимого уровня предлагается путем случайного отбора по типу жребия.