В Киеве из-за проблем с электроснабжением ограничили движение на ветке метро

В Киеве из-за проблем с электроснабжением на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры ограничено движение поездов на красной ветке метрополитена, сообщает городская государственная администрация.

В частности, поезда временно не курсируют на участке между станциями «Днепр» — «Лесная», а между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» движение составов осуществляется с увеличенным интервалом.

В Киеве после взрывов также возникли перебои с водоснабжением.

Взрывы раздались в столице Украины в ночь на 9 января.

Кроме того, СМИ писали о серии взрывов во Львове.