В Киеве из-за проблем с электроснабжением ограничили движение на ветке метро
В Киеве из-за проблем с электроснабжением на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры ограничено движение поездов на красной ветке метрополитена, сообщает городская государственная администрация.
В частности, поезда временно не курсируют на участке между станциями «Днепр» — «Лесная», а между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» движение составов осуществляется с увеличенным интервалом.
В Киеве после взрывов также возникли перебои с водоснабжением.
Взрывы раздались в столице Украины в ночь на 9 января.
Кроме того, СМИ писали о серии взрывов во Львове.