Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что не готов обещать увеличение поддержки Украины, если его российский коллега Владимир Путин «продолжит сопротивляться прекращению огня».

«Я не хочу быть в положении, в котором мне надо говорить это, поскольку у меня есть обязательство попробовать спасти жизни», — сказал американский лидер.

В том же интервью он сообщил, что у него нет временных рамок в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а США делают «все что могут».

На этой неделе Трамп написал в своей соцсети, что без его вмешательства, Россия получила бы контроль над всей Украиной «прямо сейчас». Глава государства отметил, как всем повезло, что он перестроил американские вооруженные силы в свой первый срок и продолжает это делать.