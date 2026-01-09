Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект, который предполагает ужесточение санкций в отношении России. Однако американский лидер надеется, что принимать его не придется. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

© Лента.ру

«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сообщил Трамп, говоря о новом законопроекте Сенате Конгресса США, касающемся антироссийских санкций.

Раскрыты последствия новых санкций против России для США

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что антироссийские санкции спасли Россию, подтолкнув страну к более независимой политике и избавив Москву от возможной западной агрессии.